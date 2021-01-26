شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سيارات "إم جى 6" موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة "إم جى 6" موديل 2021 للسوق المصري بأربع فئات الفئة الأولى «STD» بقيمة بلغت 284 الفا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة «Comfort» بنحو 299 ألفا و990 جنيهً، أما الفئة الثالثة «Luxury – Black Interior» بـ314 ألفًا و990 جنيهًا، وتقدم الفئة الرابعة «Luxury – Red Interior» بسعر 319 ألفًا و990 جنيهًا.





ابرز المواصفات:

ينتمي طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «إم جي 6» موديل 2021 الفئة الأولى بوسائد هوائية أمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القايدة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية.

بالاضافة الي مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، ومقاعد قماش، وخاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات “يدوي”، وزجاج كهربائي، والنظام الترفيهي مكون من (6 مكبرات صوتية، وراديو – نظام ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتى – شاشة وسائط 8 بوصة – مدخل USB).

أما الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، فضلا عن بعض الكماليات الإضافية ومنها ” خاصية ضبط وغلق المرايات الجانبية كهربائيًا، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومثبت سرعة، ومصباح إضاءة فى الشنطة الخلفية، ومكييف هواء مزوج، وغيرها”.

دعمت طرازات «إم جي 6» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها “وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة ديناميكى، ومقاعد جلد، وامكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا، ومسند يد خلفي، وغيرها".