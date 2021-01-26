شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 -1- 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 فى السوق المصرى، عقب هبوط محدود فى سعر الذهب بقيمة 2 جنيه فى الجرام، مع استمرار حركة الذهب عالميا بين الهبوط والارتفاع، لكن أونصة الذهب لا تزال فى نفس حدود ومستويات الأسعار أمس ليتراوح سعر الأونصة بين 1854 إلى 1856 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، تسجل 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وتسجل 928 جنيها للجرام من عيار 24 ويسجل الذهب عيار 18 سعر 696 جنيها للجرام، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6496 جنيها.

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجاررية، أكدت أن هبوط الذهب سيكون له مردود إيجابى على السوق وعلى قرارات الأفرد للتوجه للشراء، خاصة وأن الهبوط الأيام الماضية كان بشكل كبير ومؤثر على الأفراد والمستهلكين الراغبين فى توجيه فوائضهم المالية للذهب، وهذا يعنى تحرك فى المبيعات فى كافة المحافظات.