شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام.. وانكشاف "مسقط للتمويل" علىى "درافيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.560% خاسراً 20.657 نقطة ليغلق عند مستوى 3677.842 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 459 صفقة لعدد 41 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.96%، ثم سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 1.94%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 1.16%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 9.52%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 7.88%، ثم سهم "الدولية للاستثمارات المالية القابضة" بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم "شركة المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 354.3 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة عمان للمرطبات، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، ووافق على النتائج المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة أرباحاً صافية بعد الضرائب بلغت 8.6 مليون ريال عماني على إجمالي إيرادات مقدارها 64 مليون ريال عماني للعام 2020 مقارنة مع أرباح صافية بعد الضرائب مقدارها 8.5 مليون ريال عماني على إجمالي إيرادات مقدارها 63.8 مليون ريال عماني في عام 2019.

أضافت الشركة، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 50 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، شرط موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القادم.

في سياق آخر أعلنت شركة مسقط للتمويل، تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.9 مليون ريال إلى مجموعة درافيش، والتي تضم شركة أبونبيل وشركة نجم الخليج بتاريخ 31 ديسمبر 2020، منوهة إلى أنه تم تصنيف الحسابين على أنها تسهيلات متعثرة وبالمستوى الثالث في المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 9 وتم تقييدها في البيانات المالية.

كما أعلنت الشركة المتحدة للتمويل، أنه ليس لديها أي تعاملات مع شركة أبونبيل أو غيرها من مجموعة شركات درافيش (شركة الصناعات الأنيفة، شركة ميغاستار الصناعية المحدودة، نجمة الخليج، ميجا مسقط الدولية) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.