شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يصدر تعليمات لضوابط تنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بتنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري.

وقال الكتاب الدوري، إنه بالإشارة إلى ما تناوله البند ثانيا بشأن تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، تمهيدا لالتزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، خاصة فيما يتعلق بقيام البنك مستقبل التحويل بالتأكد من صحة بيانات المستفيد.

وأضاف الكتاب الدوري، أن المقصود من التحقق من صحة البيانات، هو أن يتم ذلك وفقا لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية في هذا الشأن.