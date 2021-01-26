شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة السودانية لدعم الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه قد تم وضع برنامج عمل بالتنسيق بين الجهاز ووزارة الصناعة والتجارة بدولة السودان لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخاصة الحرف اليدوية والتراثية الأمر الذى يضمن استفادة أصحاب المشروعات من خدمات فعلية وملموسة فى كلا البلدين.

وأشارت وفق بيان لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية ومنها تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدين، مما يؤدى إلى زيادة التبادل التجارى ومساعدة أصحاب هذه المشروعات فى تسويق منتجاتهم بشكل أكبر.

ووفق البيان، سيقوم الجانبان بتنظيم زيارات دورية للوقوف علي أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المشروعات والمشاركة في الخبرات بين الجانب المصري والسوداني وعرض تجربة جهاز تنمية المشروعات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة عن طريق تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة من خلال إنشاء وحدات الشباك الواحد والمشاركة فى وضع التشريعات المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة بما يضمن سهولة تأسيسها وحصول أصحابها على الخدمات المختلفة.

وأضافت نيفين جامع، أن برنامج العمل يتضمن أيضا قيام جهاز تنمية المشروعات بنقل خبرته للجانب السودانى فى تنفيذ برامج محددة لتنمية المشروعات الصغيرة لدراستها وبحث إمكانية تنفيذها بالسودان ومنها برامج ريادة الأعمال التى تهدف لتعريف الشباب بكيفية إقامة المشروع وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى بالإضافة الي استعراض تجربة الجهاز فى تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" الذى اعتمد على توفير فرص عمل باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة بالبيئة المحلية ودعم القرى والتجمعات الصناعية والانتاجية الموجودة بها ومساعدتها في تطوير منتجاتها وتسويقها.

كما يتم عرض خبرات الجهاز في تفعيل ووضع نظم لألية الشكاوي وخدمة العملاء من اصحاب المشروعات الصغيرة أو الشباب الراغب في اقامة مشروعات بالإضافة إلي نقل تجربة مصر الرائدة فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومردودها الاقتصادي في التوفير علي اصحاب المشروعات الصغيرة في النقل وتوزيع منتجاتهم.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل علي الاستفادة من خبرات الجانب السوداني في مجال التصنيع الزراعي والعديد من الصناعات اليدوية والحرفية.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة العمل تتضمن التركيز على تطوير قطاع الصناعات التراثية في كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير الصناعات اليدوية والحرفية المميزة والاعتماد على إنشاء وتشغيل الحاضنات التراثية لتوفير البيئة المناسبة لنموها وتنظيم المعارض المشتركة والمتخصصة فى المنتجات التراثية المميزة مما يساعد أصحاب المشروعات على التوسع فى تسويق منتجاتهم ويساعد أصحاب الحرف على التعرف على أنواع مختلفة من المنتجات اليدوية وطرق تصنيعها وأضاف أن الجهاز سيعمل على نقل خبرته للجانب السودانى في مجال تعبئة الموارد المالية بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.