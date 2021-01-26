شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر للجلسة الرابعة على التوالى بضغوط تراجع 26 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.30% خاسراً 32.23 نقطة ليغلق عند مستوى 10639.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم بقيمة 432.9 مليون ريال عبر تنفيذ 9905 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.98%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك في 23 فبراير المقبل.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020 ، وذلك يوم 1 مارس لعام 2021.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.