شكرا لقرائتكم خبر عن نقابية "عمر افندى" تحدد روشتة تطوير الشركة أبرزها سداد المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة عمر افندى، أن اللجنة وضعت روشتة تطوير للشركة ، بما يضمن استعادتها لمكانتها مجددا ،ولا سيما أن عمر افندى تمتلك أصولا وفروعا كبيرة منتشرة فى العديد من الاماكن الهامة والحيوية .

أضاف جمال امين الديب لـ" الخليج 365" انه ارسل العديد من مقترحات التطوير والتحديث لوزير قطاع الأعمال العام ،ولرئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ؛بهدف التدخل لحسم تلك الملفات والتى تمثل اهمية للشركة خاصة التحقيق في العديد من الملفات السابقة التى لها مخالفات تم تحديدها بمعرفة الجهات الرقابية.

وكشف جمال الديب أنه تم إرسال ملف مقترحات يتضمن 13 نقطة هامة لتطوير الشركة من بينها التسويق والمبيعات وتحديث وادخال التكنولوجيا مع للاصول خاصة فى النشاط العقارى ،ولا سيما ان مديونية الشركة ارتفعت لنحو 1.2 مليار جنيه ، بجانب سداد قيمة قرض كان تحصل عليه المستثمر السعودىمن احدى مؤسسات البنك الدولى وهى مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 35 مليون دولار.

وبسبب التاخر فى اتمام الإجراءات، تم سداد القرض على اقساط ابتداء من 12/2019 بسعر صرف للدولار 17.2 جنيه.

بعد تدخل الحكومة للمحافظة على سمعة الحكومة فى تعاملاتها الخارجية .

يشار أن وزارة قطاع الأعمال العام ما تزال تدرس مقترح بنقل تبعية شركة عمر افندى من القابضة للتشييد والتعمير للقابضة للسياحة التى نجحت فى ادارة ملف الشركات التجارية.