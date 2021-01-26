شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة البحرين بجلسة منتصف الأسبوع بعد صعوده 3 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.07% خاسراً 0.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 497 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.88% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.12% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.63%، فيما ارتفع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.86%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، تعديل تاريخ موافقة اجتماع مجلس الإدارة، على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 إلى تاريخ 9 فبراير 2021.

وفي سياق آخر أعلن مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، استقالة مصطفى غازي خريبه، من منصبه كعضو مجلس إدارة، اعتباراً من أمس الاثنين، وذلك لأسباب شخصية.

فيما أعلنت شركة استيراد الاستثماري، تنفيذ صفقة شراء على أسهم الشركة بعدد 8,349 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.150 دينار بحريني للسهم الواحد، خلال جلسة أمس الاثنين.