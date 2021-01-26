شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-1-2021 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-1-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، وسجل سعره فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر ايضا فى بعض البنوك الاخرى منها البنك المركزى المصرى، بنك مصر، بنك الأسكندرية والبنك التجارى الدولى " cib ".

وعلى صعيد اخر فقد استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، أما سعر اليورو فانخفض بمقدار 8 قروش مسجلا 18.96 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع بالأمس، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.