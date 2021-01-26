شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-1-2021.. ويسجل 18.96 جنيه بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 26-1-2021، أمام الجنيه المصرى، بمقدار 8 قروش فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 19.04 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فقد استقرعند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما ثبت سعر الريال السعودى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعالميا، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأمريكي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضا قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.96 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.99 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.94 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.98 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.98 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.