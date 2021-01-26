شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.92% بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسراً 25.22 نقطة ليغلق عند مستوى 2698.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 194.7 مليون سهم محققة ما قيمته 250.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3747 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.50%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.76%، وتراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.8 مليون ورقة بقيمة 61.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.77%.

في سياق متصل أعلنت شركة المزايا القابضة، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.