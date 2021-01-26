شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة تتوقع نمو الطلب العالمى على الغاز 2.8% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محلل كبير من وكالة الطاقة الدولية ‭‬‬اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز 2.8 بالمئة هذا العام، بما يعادل نحو 110 مليارات متر مكعب، ليتعافى نحو مستويات 2019.