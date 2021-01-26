شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط معظم أسهم المؤشر منها البنك التجاري الدولي، النساجون الشرقيون للسجاد، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، السويدي إليكتريك، سيدي كرير للبتروكيماويات، أوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70و100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 11482 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، شركة النصر للأعمال المدنية.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف أمس الاثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.485 مليون وثيقة بدلاً من 3.490 مليون وثيقة، وتتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 200 ألف سهم، 215 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 200 ألف سهم، 781.2 ألف سهم، 6200 سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 9%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنها علقت النشاط الإنتاجي من 25 سبتمبر 2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من المخزون التام.

في سياق منفصل أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، ورود خطاب من شركة جلاكسو جروب ليمتد (المساهم الرئيسي) بشأن توقيعها مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارماسيوتيكلز بي.ال.سي. (الشركة الراغبة في الاستحواذ) وذلك بغرض مشروع الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين والبالغة 91.2 % من خلال تقديم عرض شراء اجباري لنسبة 100 % من كامل أسهم الشركة.

فيما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، رفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التظلم المقدم من الهيئة بخصوصو قرارات لجنة التفتيش بالهيئة بشأن مجلس إدارة الشركة الحالي.