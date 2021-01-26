شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،والشكوك حول سرعة وحجم التحفيز فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.2107$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2138 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2146$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2190$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تجدد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

بجانب تصاعد الشكوك حول سرعة وحجم التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، بالرغم من سيطرة الحزب الديمقراطي الحاكم على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

تنتظر الأسواق ما سوف يسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، حيث من المنتظر أن يقدم دلائل قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، خاصة بعد وصول جو بايدن إلى سدة الحكم فى الولايات المتحدة.