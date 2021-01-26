«براند فاينانس»: علامة «اتصالات» الأقوى في المنطقة

جاءت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، في صدارة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأقوى في الدولة والمنطقة بحسب تقرير وكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وبحسب التقرير الذي يرصد أفضل 500 علامة تجارية في العالم للعام 2021، تم تصنيف «اتصالات» كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط لأول مرة، ضمن مؤشر قوة العلامة التجارية حيث حققت الشركة 87.4 من 100، وأصبحت العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تحصل على تصنيف AAA، ومع هذا التقدم باتت «اتصالات» ضمن أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم في مؤشر قوة العلامة التجارية.

ونجحت «اتصالات» في أن تصبح أسرع شبكات الاتصالات نمواً في العالم بفضل استراتيجيتها المتطورة، ما يعد إنجازاً كبيراً بكل المقاييس، وخلال المرحلة الماضية استطاعت الشركة القيام باستجابة فورية لما يمكن أن نطلق عليه «الوضع الطبيعي الجديد» الناتج عن الوباء حيث قامت بتوفير الحلول المرنة والمناسبة واحتواء العملاء بشكل راق.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تستعد تحت قيادتها الجديدة إلى تحقيق المزيد من النمو على المستوى العالمي وهو ما ينعكس بوضوح في تقدمها في تقرير العام الحالي بمقدار 17 مركزاً لتقفز من المرتبة 225 عالميا إلى 208.

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال حاصل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وتصدر قائمة «براند فاينانس غلوبال 500» بشكل سنوي حيث تقوم الشركة بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.