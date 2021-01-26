شركة في الإمارات تجمع أول تمويل تجاري أخضر بالمنطقة

دبي: ”الخليج 365”

قام بنك «إتش إس بي سي» HSBC بإصدار أول تسهيلات تمويل تجارية خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال جمع مبلغ وقدره 48 مليون دولار لمجموعة «لامبريل» Lamprell ومقرها الإمارات العربية المتحدة لدعمها في تنفيذ أعمالها الإنشائية لبناء محطة Seagreen Offshore Wind Farm لتوليد الطاقة من الرياح قبالة ساحل اسكتلندا.

وكان HSBC هو المنظم الوحيد لهذه التسهيلات المبتكرة، والتي تعتبر أيضاً أول ضمان مالي أخضر يتم طرحه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وقال دانيال هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: «تُظهر هذه الصفقة مدى جدوى تسهيلات التمويل الخضراء من الناحية التجارية في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لجهات الإصدار خارج نطاق الهيئات السيادية والمؤسسات المالية والشركات الأجنبية الكبرى. ويعتبر النمو المستدام أكثر أهميةً من أي وقت مضى بالنسبة للشركات التي ترغب في إعادة بناء أعمالها بشكل أفضل عما كانت عليه قبل جائحة كوفيد -19.»

وأضاف كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «لامبريل»: «نتوقع أن تشكل مشاريع الطاقة المتجددة نسبةً كبيرةً متزايدة من عائداتنا، ولذلك من المهم بالنسبة لنا الحصول على هذا النوع من التمويل الذي يتوافق مع أجندتنا الخضراء ولكونه منظم بكفاءة. ومن الضروري أن تعمل البنوك والشركات معاً بشكل وثيق لزيادة نطاق وحجم سوق التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم التحول العالمي والإقليمي إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية».

وفي شهر يونيو 2020، أصبحت مجموعة «لامبريل» مقاولاً من الباطن في مشروع Seagreen Offshore Wind Farm لتوليد الطاقة من الرياح في بحر الشمال، بالقرب من ساحل أنجوس في اسكتلندا. ويتضمن المشروع بناء وتركيب 114 مولداً لتوربينات الرياح. وتم تكليف مجموعة «لامبريل» بتصنيع 30 من أصل 114 هيكلاً وقاعدة ارتكاز للمولدات.