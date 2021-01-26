شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مؤسسات إماراتية تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ثلاث مؤسسات في الإمارات، انضمامها إلى مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، وهي مبادرة هامة تم إطلاقها لتعزيز الفرص التجارية بين الأسواق النامية.

وتساعد هذه المبادرة على إعادة تصوّر عملية نقل البضائع والخدمات حول العالم وتساهم في زيادة مرونة سلاسل التوريد وإزالة الحواجز التي تمنع الاقتصادات النامية من التجارة بحريّة. وعليه انضم كل من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، ومركز دبي للسلع المتعددة، وفلاي دبي إلى المبادرة.

وعبر هذه المزايا تستطيع الدول والمناطق المختلفة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع التجارة في المنتجات الحالية وزيادة الحصص السوقية في المنتجات الرئيسية بين الاقتصادات النامية. وتهدف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي إلى الاستفادة من أكثر من 20 سوقًا، تمثل 54% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحلول عام 2023 من المتوقع أن يكون للمبادرة تأثير بحوالي 2% على التجارة العالمية.

وقد انضمت كولومبيا والسنغال وكازاخستان رسميًا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، في حين تم تسجيل البرازيل وأوروغواي وجنوب إفريقيا كشركاء في المبادرة.

موانئ دبي

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تزخر آفاق التجارة بين بلدان الجنوب بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو، وتتجه البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية إلى تعزيز أحجام تجارتها مع بعضها البعض. وتفخر مجموعة موانئ دبي العالمية بأن تكون جزءًا من مبادرة دبي لإزالة العوائق أمام حركة التجارة بين بلدان الجنوب وزيادة ازدهارها، بناءً على ما تتمتع به إمارة دبي من مكانة مميزة كمركز لوجستي عالمي. كما نُرحب بانضمام الاتحاد لائتمان الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، وفلاي دبي إلى فريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بحشد إمكانات البنى التحتية والخبرات الواسعة لجعل التجارة أسرع وأسهل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة».

ائتمان الصادرات

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المناسبة: «نحن نُثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها موانئ دبي العالمية لتسهيل العمليات التجارية بين الأسواق النامية إقليميًا وعالميًا. وتفخر الاتحاد لائتمان الصادرات بكونها جزءًا من فريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، حيث يعكس ذلك التزامنا بتقديم أقصى قدر من الدعم للشركات العاملة في دولة الإمارات من خلال هذه المبادرة المبتكرة والتي ستساعدها في تحقيق الاستفادة القصوى من عملياتها التجارية. كما يعكس هذا التعاون حرصنا على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية المُصدّرة وحماية مستحقاتها التجارية عند العمل في الأسواق العالمية».

دبي للسلع

من جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعزز مركز دبي للسلع المتعددة سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الفرص التجارية بين الأسواق المختلفة وبين أعضائه البالغ عددهم 18,000 عضو من خلال الانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي. ويضيف التحوّل في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقنوات التوزيع من خلال مشاريع مثل هذا المشروع بلا شك قيمة مثلى للتجارة العالمية لا تُقدَّر بثمن، ويطلق مجموعة جديدة من الفرص. كما تتيح لنا مثل هذه المبادرات الاستمرار في جذب وتسهيل ودفع التدفقات التجارية عبر دبي والحفاظ على المكانة التي تحتلها كمركز تجاري رائد».

فلاي دبي

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تلتزم فلاي دبي دائماً بتسهيل التجارة والاتصال من خلال مركزها في دبي، وبانضمامنا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، نمضي قدمًا بخطوة أخرى إلى الأمام. ويسعدنا دعم مبادرة طريق الحرير في دبي كما نتطلع إلى تقديم حلول الشحن عبر شبكة فلاي دبي وخارجها من خلال شراكتنا مع شركة الإمارات للشحن الجوي».

65 ميزة

الجدير بالذكر أن مبادرة الجواز اللوجستي العالمي قد تم إطلاقها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس وتجمع بين «جمارك دبي» و«موانئ دبي العالمية» وطيران الإمارات و«دناتا». وستتوفر أكثر من 65 ميزة للأعضاء والشركاء، بدءًا من زيادة الإيرادات التجارية للشركات، وزيادة توليد الرسوم للسلطات التجارية الحكومية، وإيرادات الضرائب، وربط إدارات الجمارك، وتعزيز شبكات تبادل المعرفة على المستوى العالمي. وكانت المبادرة قد بدأت كمشروع تجريبي دخل حيز التنفيذ في يوليو من عام 2019 وأسهم في تعزيز تجارة الجهات المشاركة بنسبة 10 في المئة.