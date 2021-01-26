العمانية للغاز الطبيعى تعرض 5 شحنات غاز مسال فى الفترة من أبريل-أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران بالقطاع اليوم الثلاثاء، إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تعرض خمس شحنات غاز مسال للتحميل في الفترة من أواخر أبريل إلى أكتوبر على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وقال أحد المصدرين إن شحنتين للتحميل في الفترة من 27 أبريل إلى السادس من مايو ومن 16 يونيو إلى 25 منه، معروضتان على أساس سعر ثابت بينما بقية الشحنات معروضة على أساس سعر برنت للتحميل في الفترة من السابع من يوليو إلى 16 منه، ومن الثاني من أغسطس إلى 11 منه و22 أكتوبر إلى 31 منه.

وأضاف المصدر أن العروض مطلوبة في 29 يناير وسارية حتى الرابع من فبراير.