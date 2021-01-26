شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات جنيه استثمارات التكرير والنقل لهيئة البترول والقطاع العام فى 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن حجم استثمارات الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام في نشاط التكرير والتصنيع بلغ حوالي 4 مليار جنيه خلال العام 2019 - 2020.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن نشاط النقل والتسويق للهيئة وشركات القطاع العام بلغ حوالي 2 مليار جنيه خلال الفترة 2019-2020.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت أن الاستثمارات المنفذه للهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020 موضحة أن تلك الاستثمارات موزعة على الأنشطة التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع العام لمشروعات الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعي.

وشهد عام 2020 الانتهاء من تنفيذها عدد من مشروعات مشروعات التكرير منها مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 7ر4 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز ومشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسمياً لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان وتشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الاسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الاسكندرية لإضافة حوالى 10-16 ألف طن زيوت و حوالى ألفى طن شموع سنوياً،باستثمارات حوالى 438 مليون جنيه وبدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.