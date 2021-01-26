شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر فى المنطقة الحمراء بافتتاحية التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 29.39 نقطة ليصل إلى مستوى 10641.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 51.2 مليون سهم بقيمة 117.9 مليون ريال عبر تنفيذ 2811 صفقة، وتراجع 25 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.52%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.37%، يليه قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.53%، 0.18%، على التوالي.

في سياق متصل، أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020، وذلك في 23 فبراير المقبل.

في سياق آخر، أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2020 ، وذلك يوم 1 مارس لعام 2021.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.