شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات عملاقة بعروس الصعيد بتكلفة 36 مليار جنيه فى 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الدولة العديد من المشروعات القومية العملاقة فى محافظة المنيا ضمن خطة المشروعات التنموية التى يتم تنفذها فى صعيد مصر بتكلفة بلغت 36 مليار جنيه فى العديد من القطاعات الصحية وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحى لرفع مستوى معيشة المواطن معيشتهم وتطوير البنية التحتية.

وفد اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حجم استثمارات بلغ 4.1 مليار جنيه خلال عام 2020 / 2021، بنسبة زيادة 10.8% عن خطة عام 2019 / 2020، تمثل 1.6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وعن المشروعات التى تم تنفذها في قطاع النقل، فقد شهد تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، أبرزها محور كوبرى سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.



قطاع مياه الشرب قطاع مياه الشرب بلغ حجم المشروعات 21 مشروعاً بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 10 مشروعات منها، وجار تنفيذ 11 مشروعاً، ومن أبرز المشروعات المنفذة في هذا القطاع، محطة مياه أبو قرقاص طاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، كما تم تشغيل محطة مياه سمالوط طاقة 68/136 ألف م3/يوم.



مشروعات قطاع الصرف الصحى مشروعات قطاع الصرف الصحى شهدت تنفيذ 73 مشروعاً بإجمالى تكلفة 3.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 42 مشروعاً، وجار تنفيذ 31 مشروعاً حالياً ،حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي المنيا والغابة الشجرية الثنائية بطاقة 90 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحى دير العذراء بجبل الطير، بطاقة 7.5 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحى بالعديد من مراكز المحافظة.

مشروعات قطاع الصحة والسكان يتم تنفيذ 88 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعاً، وجار حالياً تنفيذ 9 مشروعات، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى ومُستشفى سمالوط وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد منها مُستشفى بني مزار، ومطاى، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.

مشروعات الإسكان تم تنفيذ 938 عمارة بإجمالى 22256 وحدة سكنية على مستوى المحافظة بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 811 عمارة بواقع 19076 وحدة سكنية، وجارٍ العمل بعدد 127 عمارة بإجمالى 3180 وحدة سكنية بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوى الجديدة بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه، ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة، والإنتهاء من 85 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة بعدد 2040 وحدة جاهزة للافتتاح.

تطوير العشوائيات تم تنفيذ 3 مشروعات بواقع 48 عمارة، بإجمالى 1032 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه، تضمنت الإنتهاء من تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، وتسميتها "روضة محفوظ"، والإنتهاء من تطوير منطقة أبو هلال، وإعادة تأهيل شبكات المرافق من الصرف الصحي والرصف والإنارة، والانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا.

قطاع التعليم تم تنفيذ 446 مدرسة بعدد 6424 فصلاً دراسيا، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ما بين مشروعات إنشاء وتوسعة وإحلال كلي أو جزئي لتلك المدارس، وتم الإنتهاء من361 مدرسة، بإجمالى 5230 فصلاً دراسياًًًًًًً، وجاري استكمال 85 مدرسة بعدد 1194 فصلاً دراسياً



وفى قطاع التعليم العالى وفى قطاع التعليم العالى تشهد محافظة المنيا تنفيذ 20 مشروعاً بإجمالي 1.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعاً، وجار العمل بمشروعين بمستشفى المنيا الجامعي، هما المبنى الجديد، وملحق العمليات والعناية المركزة.

قطاع الصناعة والمناطق الصناعية تم الانتهاء من انشاء وتشغيل مركز خدمة المُستثمرين بتكلفة 104 ملايين جنيه، كما تم الإنتهاء من إنشاء مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 68 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، وجاهز للإفتتاح بتكلفة 272 مليون جنيه.



قطاع الزراعة قطاع الزراعة تنفيذ 3 مشروعات زراعية كبرى على مساحة 268 ألف فدان، تشمل إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيواني ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، أما المشروع الثاني فهو لاستصلاح 62 ألف فدان بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا، والثالث لاستصلاح 181 ألف فدان لإنتاج السكر غرب ملوى، تتضمن المزرعة مصنع سكر بطاقة 900 ألف طن سكر يومياً، يوفر نحو 5 آلاف فرص عمل.



قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء تم إنشاء محطات جديدة، ولوحات توزيع ومُغذيات، وإحلال وتجديد للمُحولات والشبكات، وإنشاء مركز للتحكم الإقليمي، بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، و وجار تنفيذ أخرى، وأبرزها مركز التحكم الإقليمي الذي يأتي ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية، والمُتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ويخدم المشروع مُحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.

قطاع السياحة والآثار تم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 291 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات، وجار تنفيذ 3 مشروعات، تشمل استكمال إنشاء المتحف الآتوني بكورنيش النيل بمدينة المنيا، أكبر ثالث متحف في مصر بعد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية.

قطاع الموارد المائية والرى تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.125 مليار جنيه في مجال تبطيين الترع وحماية نهر النيل، منها مشروع تبطين لترع في نطاق المحافظة بأطوال 392 كم، ومشروعات حماية جنب نهر النيل بالقرى الأكثر احتياجاً باطوال 2.4 كم.