شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر اليورو ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأمريكي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضا قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.

واستقر الين عند 103.71 للدولار، وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى مستوى في أسبوع وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 %.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.7174 دولار أمريكي وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7685 دولار أمريكي، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3645 دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.98 جنيه للشراء، 19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.04 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.35 جنيه للشراء، 21.56 جنيه للبيع، مقابل 21.41 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.97 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل 48.96 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.