شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقيمة 2 جنيه فقط فى كل عيار من الأعيرة المتداولة فى سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، فيما تواصل سعر أونصة الذهب تسجيل تذبذب ملحوظ لليوم الثالث على التوالى ما بين 1854 إلى 1858 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 812 جنيها.

عيار 24 سجل 928 جنيها.

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1856 دولار.

انتعاش المعنويات في الأسواق العالمية أدى إلى انخفاض الدولار أمس ومن ثم حدوث تحرك جزئى فى سعر الذهب لكن الذهب هبط مرة أخرى، في حين تعززت العملات العالية المخاطر بعد أن فاق تفاؤل إزاء خطط الرئيس الأميركي جو بايدن للتحفيز تأثيرات كوفيد-19.

وبدت معنويات السوق أكثر حذرا في نهاية الأسبوع الماضي إذ كشفت بيانات اقتصادية أوروبية أن قيود إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أضرت بأنشطة الأعمال، مما أدى إلى نزول الأسهم.

ورغم تحسن المعنويات اليوم الاثنين، قل الطلب على الدولار الأميركي الذي يُعتبر ملاذا آمنا، وانخفض مؤشر الدولار أثناء الليل، وبلغ الانخفاض 0.2% إلى 90.094، ويتوقع المحللون تراجعا واسعا للدولار خلال عام 2021، واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2174 دولار.