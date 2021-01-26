شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً 29.83 نقطة ليصل إلى مستوى 8817.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.3% رابحاً 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 26131.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 41.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بنسبة 0.09%.

وقفز 36 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 2.99%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.75%، ثم سهم "عناية" بنسبة 1.57%، فيما تراجع 137 سهماً على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 2.60%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 1.58%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 1.31%، فيما تصدر سهم "أمانة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 147.7 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت أمانة للتأمين التعاوني، استلامها خطاب البنك المركزي السعودي المتضمن موافقته على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 110 مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 130 مليون ريال.

في سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)، قيام شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلوماـت، بتعيين (شركة فالكم للخدمات المالية) مستشار مالي للبدء بإجرات التسجيل والإدراج المباشر في السوق الموازية.