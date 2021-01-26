شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر تعديل قوائم الأسهم المسموح بمزاولتها الأنشطة المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة، اعتباراً من 27 يناير الجاري، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية، وفي ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020.