شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع إبداع برج العرب يساهم في مشروع الفيروز للاستزراع السمكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال، إن إحدى الشركات الناشئة التي يحتضنها مجمع الإبداع التكنولوجي ببرج العرب، ستقدم حلولها التقنية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي وذلك تتويجا لجهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ومنظمة اتصال.

وقال شديد إن شركة ReNile الشركة المصرية الناشئة والتي تعمل في مجال إنترنت الأشياء IOT وتقديم الحلول الفعالة والأنظمة الحديثة في مجال الخدمات البيئية ستقدم حلولها التقنية في مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ويعد أكبر مشروع للاستزراع السمكي بمنطقة الشرق الأوسط.

وقدمت الشركة كافة الحلول والخدمات اللازمة من حيث كفاءة الأجهزة واستخداماتها في مراقبة جودة المياه على مدار 24 ساعة والمساعدة في توفير استهلاك الأعلاف وإنتاج أسماك ذات كفاءة عالية علاوة على تقليل نفقات المزرعة السمكية.

وأضاف شديد أن اختيار ReNile أمر يدعو للفخر من جانب القائمين على مجمع الإبداع التكنولوجي ببرج العرب الذي يقدم خدماته للشركات الصغيرة متناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة من خلال توفير كل سبل الدعم سواء في مجال الاستشارات الفنية والتكنولوجية وايضا اللوجيستية ويعكس الدور الكي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوملت "ايتيدا" في دعم الشركات الناشئة وتزفير بيئة خصبة لنمو أعمالها.

ويعد مجمع الإبداع التكنولوجي فكرة وليدة من مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ويمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومنظمة اتصال و 12 شركة أخرى تعمل في المجالات التجارية والصناعية.

ويحتضن المجمع الشركات الناشئة التي تقوم أفكارها على أساس ابتكاري في مجال إنترنت الأشياء أو في مجالات ذات صلة، مؤكدا أن ايتيدا تعتبر هي الممول الرئيسي لمجمع الإبداع التكنولوجي بتمويل سنوي يتراوح بين 60-80% ، ومن المستهدف احتضان 10 شركات سنويا وتنفيذ 10 مقررات دراسية في مجال إنترنت الاشياء IOT والمدن واللوجستيات الذكية.