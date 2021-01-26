شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جي إف إتش" يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 157 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.69%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.63%.

في سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، تعديل تاريخ موافقة اجتماع مجلس الإدارة، على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 إلى تاريخ 9 فبراير 2021.