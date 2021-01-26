شكرا لقرائتكم خبر عن 12.1 مليار دينار عجز متوقع بميزانية الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ناقش مجلس الوزراء الكويتي باجتماعه الأسبوعي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.

وأعدت وزارة المالية، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 /2021 بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 23.048 مليار دينار كويتي وإجمالي إيرادات 10.929 مليار دينار ، بحسب بيان على الموقع الرسمي للوزارة.

وأظهرت الأرقام عجزاً متوقعاً في ميزانية العام المالي المقبل، بمقدار 12.1 مليار دينار.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً، أمس الأحد، بتعيين الشيخ صباح الخالد، رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء وذلك بعد قبول استقالة الحكومة برئاسة، الشيخ صباح الخالد، يوم الاثنين الماضي، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة".

وكانت أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية مؤخرا، زيادة المصروفات عن الإيرادات للهيئات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بمبلغ 1.37 مليار دينار خلال التسعة أشهر من الميزانية للسنة المالية 2020/2021.