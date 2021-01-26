شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: سنعلن قريباً عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، واصفا إياها بأنها شاملة وستحقق التكامل بين كافة القطاعات.

وقال الفالح إن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، ولكنها تشمل كافة القطاعات. وأوضح أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك محفزات استثمارية، كما ستتضمن الاستراتيجية التكتلات والتجمعات لبعض الاستثمارات التي يكون بينها تكامل.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتوفير كل هذا الأمور بما فيها التمويل الذي سيرتبط باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف خلال زيارة وفد سعودي استثماري إلى أوزبكستان، أن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول إلى مصادر طاقة أخرى، ويطلق عليه "تحول الطاقة"، وهذا ليس توجها مستقبليا ولكنه توجه قائم حاليا.

وأشار إلى أن المملكة لها انطلاقة قوية وفقا لاستراتيجيتها للطاقة المتجددة، وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن استراتيجيات طموحة جدا ليصل مزيد الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة بالمملكة.

وأوضح أنه سبق وأن أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن عزم المملكة أن تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون العنصر الاستثماري الفاعل لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وتابع: "بعد ذلك استثمر الصندوق في أكوا باور وهي شركة واعدة ولها تجارب في 12 دولة بالعالم وأكثر من 60 مشروعا بالطاقة وخاصة الطاقة المتجددة".

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أمس تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق أول أمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.