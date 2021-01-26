شكرا لقرائتكم خبر عن أكواباور السعودية تدشن مشاريع طاقة متجددة في بكستان بـ 2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور السعودية، محمد أبونيان، إن الشركة دشنت مؤخرا مشاريع للطاقة المتجددة في أوزباكستان بقيمة 2.5 مليار دولار، ضمن مشاريعها في إطار خطة أوزباكستان الطموحة للوصول إلى 30% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الغاز.

وأضاف محمد أبونيان، أن أكواباور تعمل الآن في 13 دولة حول العالم، وتضيف لجميع الدول العاملة بها تكلفة مناسبة للمشاريع، بحسب موقع قناة العربية.

وعن مشاريع أوزباكستان، قال رئيس أكواباور، إن محطة سيرداريا للطاقة الحرارية، التي تنفذها أكواباور، بطاقة إجمالية قدرها 1500 ميغاوات وبقيمة 1.2 مليار دولار، توفر لأوزباكستان مليار قدم لاستخدام الغاز.

وأوضح أنه الأن يوجد برنامج الآن لاستبدال محطات الكهرباء الحالية إلى محطات ذات كفاءة عالية تقودها أكواباور، ورغم تبعات كورونا استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها مع أوزباكستان خلال العام الماضي.

وأضاف أن أكواباور تساعد أوزباكستان في تنفيذ مستهدفاتها للطاقة وحققت نحو 50% من مستهدفاتها للعام 2025، وسيمثل المشروع الأول نسبة 15% من إنتاج الكهرباء في أوزباكستان، ومشاريع طاقة الرياح المنفذة بها تعتبر من أكبر المشاريع في العالم، لا سيما أن لديها مصادر ممتازة لطاقة الرياح.

وأشار محمد أبونيان، إلى أن "أكواباور" قادت تغيير خارطة التكاليف في الطاقة المتجددة حول العالم، في إطار رحلة بدأتها منذ 9 سنوات".

وشركة أكواباور، هي شركة سعودية يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصة 50%.

وقال أبونيان، إن توسع أكواباور في الخارج لم يأت من فراغ ولكن جاء بدعم ورؤية ثاقبة من ولي العهد لتكون الشركات السعودية عالمية وتضيف إلى الدول في تنويع الطاقة وتغيير نظام الطاقة لتكون صديقة للبيئة.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.