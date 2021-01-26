شكرا لقرائتكم خبر عن توالي العقود ارتداد الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها قي ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 13 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن اطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.12% لتتداول عند 25.37$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.48$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 90.45 مقارنة بالافتتاحية عند 90.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 8.8% مقابل 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 18 مقابل 19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 88.9 مقابل 88.6 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى انطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021 والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، وذلك قبل نشهد غداً الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة.

وتأمل الأسواق في تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً وعدم تقليصه في وقت قريب لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 98.79 مليون ولقي 2,124,193 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر توه لكون يهدف إلى دفع الجولة التالية من تشريعات تخفيف تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي لنحو منتصف آذار/مارس المقبل، الأمر الذي يعني أن خطة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن التحفيزية "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون لن يتم تمريرها في الكونجرس قبل شهرين على الأقل.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بادين أعاد بالأمس فرض حظر دخول المسافرين غبر الأمريكيين الذين كانوا في البرازيل والمملكة المتحدة بالإضافة إلى 26 دولة أوروبية أخرى تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة، كما أضاف جنوب أفريقيا لقائمة الحظر، وذلك ضمن جهود الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي والسيطرة على الجائحة في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من تولى بايدن للرئاسة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد رفع مؤخراً القيود المفروضة على البرازيل وأوروبا اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إلا أن الرئيس الأمريكي الحالي بادين والذي تولى زمام أمور البيت الأبيض الأربعاء الماضي قام بإلغاء قرار ترامب، وفي سياق أخر، تطرقت بعض التقرير لكون فرنسا قد تلجأ للإغلاق مرة أخرى ويأتي ذلك بالتزامن مع تشدد المملكة المتحدة ضوابطها على الحدود.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا أنها تسرع العمل على تعزيز لقاحها في مواجه فيروس كورونا المتغير الذي تم اكتشافه مؤخراً في جنوب أفريقيا، وأفاد باحثو الشركة الأمريكية بأن اللقاح الحالي للفيروس التاجي يبدو أنه يعمل ضد السلالتين شديدتي الانتقال الموجودين في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، مع التطرق لكون أنه يبدو أن اللقاح قد يكون أقل فعالية ضد السلاسة الجديدة.