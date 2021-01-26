الرسوم ترفع كلفة إنتاج الأسمنت ومواد البناء



الفجيرة: ”الخليج 365”

أكد عدد من ممثلي مصانع الأسمنت ومواد البناء الناشطة بإمارة الفجيرة أن رسوم الطرق ورسوماً أخرى غير الجمركية المفروضة على الشاحنات المحملة بالأسمنت ومواد البناء ترفع تكلفة منتجاتهم وتضعف من قدراتها التنافسية أمام مثيلاتها من منتجات الشركات الأخرى، مشيرين الى أن هذا الواقع يشكل أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهها شركاتهم العاملة في مجال الأسمنت ومواد البناء.

وكانت «غرفة تجارة وصناعة الفجيرة» عقدت أمس الاثنين اجتماعاً في مقرها ضم عدداً من شركات الأسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية بالإمارة، بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة الفجيرة»، أن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر بين الغرفة والقطاعات الإنتاجية بالإمارة للاطمئنان على سير العمليات الإنتاجية والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها وبالتالي التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك توثيق العلاقات بين الغرفة ومجتمع الأعمال باعتبار أن الغرفة تمثل الحاضنة الراعية لمصالح قطاع الأعمال والأسرة التجارية بالإمارة.

وأشار الهنداسي الى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات تجاه المجتمع باعتبارها أحد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وعمل شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لأن المسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع.

وأكد أهمية تفعيل العلاقات المتبادلة بين القطاعات الإنتاجية داعياً شركات الأسمنت ومصانع منتجات البناء والتشييد للاستفادة من العلاقات المتبادلة القوية لهذه الشركات بشركات المقاولات الموجودة بالإمارة لقوة الترابط الأمامي والخلفي بين القطاعين، حيث إن انتعاش أحدهما سيؤدي إلى انتعاش الآخر والنظر في منح شركات المقاولات أسعاراً تفضيلية باعتبارها القطاع الذي يوفر طلباً كبيراً لشركات الأسمنت ومصانع مواد البناء والكابلات الكهربائية.

وأعرب ممثلو الشركات في ختام الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم للدور المحوري للغرفة في رعاية ودعم قطاع الأعمال وجهودها المتواصلة في التنسيق مع الجهات المختصة لتحسين بيئة الإنتاج والاستثمار من خلال بحثها في إيجاد حلول إيجابية للتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الانتاجية بالإمارة.