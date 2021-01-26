شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكتشف حقلا للنفط والغاز باحتياطى 50 مليون طن من النفط المكافئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين اكتشاف حقل نفط وغاز في بحر الصين الجنوبي، بحجم احتياطي مؤكد يبلغ 50 مليون طن من النفط المكافئ، وذكرت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري - في بيان اليوم- أن الحقل المعروف باسم "هويتشو 26-6" يقع على عمق 113 مترا في حوض مصب نهر اللؤلؤ، وقد تم العثور في البئر الاستكشافية للحقل على طبقات من النفط والغاز يبلغ سمكها 2ر422 متر.