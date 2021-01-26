شكرا لقرائتكم خبر عن تكرير 30 مليون طن زيت خام بمصافى التكرير خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن أن كمية الخام المعالج بمصافي التكرير بلغ حوالى 30 مليون طن خلال العام المالى 2020 - 2019.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاستثمارات التى تم ضخها خلال الفترة الماضية، فى المشروعات المتعلقة، بزيادة الطاقات التكريرية لمعامل التكرير، أدت إلى الحفاظ علي استقرار السوق المحلي للمنتجات البترولية وتأمين احتياجاته، بالإضافة إلى مشروعات التكرير الجديدة، والتى تم وضعها على الإنتاج خلال الفترة الماضية .

كان المهندس طارق الملا، قد أكد على أن مصافى التكرير لها دور مهم فى تلبية وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وأن استراتيجية الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها الاستمرار، فى تحديث وتطوير المصافى، واستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن تنفيذ مصافى تكرير ومشروعات جديدة، بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط والسويس جارى تنفيذها باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار، ووجه بالإسراع فى الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمى الشامل لإدارة مصافى التكرير، لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأشار إلى أن مشروعات التكرير الجديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، بدأت تؤتى ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والبنزين عالى الأوكتان بأنربك بالأسكندرية والتشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد.

كما شدد على أهمية الالتزام فى تنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة، وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام 2023.