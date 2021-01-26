شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة 110 : 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 26-1-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكان تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الارضى ، كشف إنخفاض حجم استيراد مصر من اللحوم المستوردة بسبب إرتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي لتصل إلى 57% ، موضحا أهمية مشروع البتلو في تحقيق هذه الأهداف نظراً لقدرته على تحقيق التوازن في الأسعار و توفير فرص عمل لصغار المربين و المزارعين و رفع مستوى معيشتهم.

وأضاف تقرير وزارة الزراعة ، أن إجمالي التمويل الذى تم إتاحته للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4,1 مليار جنيه من البنوك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه و قدره 3,6 مليار جنيه في عام 2020 موضحا أن إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين بلغ مبلغ 3,2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربى بعدد رؤوس بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.