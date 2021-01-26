شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال صاعد- تحليل - 26-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج يوم أمس لبعض التذبذبات السلبية واستقراره دون مستوى 126.40 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الصاعد نظرا لثبات الدعم المستقر عند 125.05, كذلك استقرار المتوسط المتحرك 55 دون هذا الدعم يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي والذي سيمكنه من الثبات فوق مستوى 126.40 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد وتقديمه لضغط قوي على المقاومة الممتدة نحو 127.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.40 و 126.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد