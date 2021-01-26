شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين سيبدأ بالهبوط قريبا-تحليل - 26-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مفر امام سعر الزوج من البدء بالتداولات التصحيحية الهابط نظرا لثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 142.50 بالإضافة إلى بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء.

لذلك, سنتمسك بتوقعنا التصحيحي الهابط ولنذكر بأهمية تسلل التداولات دون مستوى 141.00 ليفتح ذلك الباب أمام تحقيق المزيد من الأهداف والتي تتمركز حاليا قرب 140.35 و 139.40 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.10 و 140.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة