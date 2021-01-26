شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالهبوط– تحليل - 26-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلل سعر البلاتين دون مستوى 1115.00 ليدعم الترجيح التصحيحي الهابط مسجلا بذلك مستوى 1080.00 ليقترب من الهدف الأول والمنتظر بالتقرير السابق, نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 سيمد السعر بعزم سلبي إضافي وليمكنه من استئناف الهجوم التصحيحي الهابط لحين الوصول نحو 1050.00 ومن ثم لننتظر تسجيله للهدف الرئيسي الثاني والمتمثل بمستوى 1025.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط