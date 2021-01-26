شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس قد يؤجل الهجوم الصاعد– تحليل -26-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر النحاس لضغوط سلبية جديدة بمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليضطر بذلك للتذبذب دون مستوى 3.6200 وليزيد من فرص اختباره قريبا للدعم الممتد نحو 3.5400.

لذلك, سنتخذ الميل الهابط للتداولات الحالية مع التأكيد على أهمية مراقبة تصرف السعر بوصوله نحو الدعم المستهدف نظرا لأهميته بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6700 و 3.5400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت