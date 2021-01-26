شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الاستقرار طويلاً دون مستوى 0.8860، ليتداول بإيجابية ملحوظة ويتجه نحو تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، ونتوقع اختبار مستوى 0.8923 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.8974، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد