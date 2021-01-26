الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 26-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الاستقرار طويلاً دون مستوى 0.8860، ليتداول بإيجابية ملحوظة ويتجه نحو تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، ونتوقع اختبار مستوى 0.8923 مبدئياً.

 

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.8974، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.8860 والثبات دونه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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