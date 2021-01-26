شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الدعم المحوري – تحليل - 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل هابط جديد ليقترب من خط الرقبة لنموذج القمة الثلاثية عند 0.7665، بانتظار كسر هذا المستوى لتفعيل التأثير السلبي للنموذج المذكور ومن ثم الاندفاع لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7625 وتمتد إلى 0.7505.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7745.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7600 والمقاومة 0.7745

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط