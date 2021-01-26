شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق بعض المكاسب – تحليل - 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لحاجز 56.00 وبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع اليوم، بانتظار اختبار مستوى 54.45 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 52.30 بشكل مباشر.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 56.20 والأهم دون 56.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط