شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بميل هابط بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 51.70 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 49.70 كهدف سلبي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 53.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط