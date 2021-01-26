شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية يوم أمس واستقر دون 25.50، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، بينما يتخلّص مؤشر ستوكاستيك من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص التعافي خلال الجلسات القادمة واستعادة الاتجاه الصاعد من جديد.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الارتقاء فوق 25.50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 27.70 وتمتد إلى 28.90، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 25.50 سيدفع السعر للاستمرار بالانخفاض والتوجه نحو 24.20 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد