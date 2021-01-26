شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية" تعيد تشكيل مجلس إدارة "النصر للكاوتشوك" وفق تعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز محمد أبو سليمان ، عضو مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أعادت تشكيل مجلس إدارة شركة ناروبين ، حيث تم تعيين الدكتور جابر سيد محمد، رئيس مجلس ادارة غير متفرغ لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين) ، وتعيين اللواء مهندس جمال طة أبو العينين،عضو منتدب تنفيذى ، وتعيين الدكتور محمد خالد حجاج والكيميائى سمير أحمد عبدالنبى كأعضاء مجلس إدارة معينين وبجانب المحاسب عبدالعزيز محمد أبوسليمان..عضو مجلس الإدارة المنتخب ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة.

أضاف عبد العزيز أبو سليمان ل" الخليج 365" أن التعديلات تتطابق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، لافتا أن الجمعية العامة غير العادية للشركة سبق ووافقت على تعديل النظام الأساسى للشركة للتوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020 ،مع فصل الإدارة عن الملكية وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة.

وستقوم الشركة القابضة بضخ استثمارات وتطوير وتبنى خطة طموحة لتحديث الشركة وتجديد خطوط الانتاج .

وأشار أن هناك نوبة صحيان فى كل اركان الشركة لاستعادة الربحية مرة اخرى وتنشيط الانتاج والمبيعات والتسويق .