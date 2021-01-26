شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يغلق بلا تحرك – تحليل صباحي – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الصقر للتأمين (8180) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 16.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 16.60.