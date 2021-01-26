شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 0.40 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 98.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 110.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.00 ومستوى المقاومة 107.60.