شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 14.69 نقطة، ولكن ما كبح من مكاسب المؤشر هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,100.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 4,362.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,137.70 ومستوى المقاومة 4,279.88.