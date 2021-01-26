شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يرتفع بعد استناده لدعم مهم – تحليل صباحي – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لمستوى الدعم المهم 17.41، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.69% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.41، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.10.