شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بنطاق قناة سعريه، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 17.43 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها، وهذا ما كبح من مكاسب المؤشر الأخيرة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 9,000.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,000.00.